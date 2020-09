João Carlos Teixeira já está em Roterdão, na Holanda, para onde viajou na companhia do empresário Eduardo Marinho e onde cumpre as últimas formalidades antes de assinar contrato com o Feyenoord.

O médio realiza esta quinta-feira os necessário exames médicos, antes de rubricar contrato com o Feyenoord, o que em princípio, e se tudo estiver bem com os testes físicos, vai acontecer na sexta-feira.

João Carlos Teixeira tem tudo acertado, de resto, para assinar contrato por duas temporadas, com mais um ano de opção. O Feyenoord também fechou a transferência com o V. Guimarães, clube com o qual o jogador tinha contrato.

O médio de 27 anos vai voltar a emigrar, ele que foi formado no Sporting mas que se mudou na primeira época de sénior para o Liverpool. Regressou a Portugal para representar o FC Porto, tendo posteriormente sido emprestado ao Sp. Braga. Nas duas últimas épocas representou o V. Guimarães, tendo feito 53 jogos e dez golos.