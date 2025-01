André Luiz, extremo do Estrela da Amadora, é pretendido por um trio de clubes da Liga portuguesa. Sp. Braga, V. Guimarães e Rio Ave seguem a situação do atleta e demonstraram interesse junto do Estrela da Amadora.

A notícia foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol. Para já, ainda não existem propostas oficiais pelo jogador brasileiro.

Luiz pertence em definitivo ao Estrela da Amadora desde o verão, quando o clube da Liga portuguesa acordou dar 600 mil euros por 70% do passe do jogador. O restante é detido pelo Flamengo, clube onde completou a fase final da formação.

Nesta temporada, André Luiz soma dois golos e uma assistência em 13 jogos. Nunca completou os noventa minutos, em qualquer partida. Na época passada, o jogador de 22 anos fez 28 jogos pelos amadorenses, com quatro golos marcados.