Toni Borevkovic está próximo de sair do V. Guimarães, em direção ao futebol turco. Segundo avançou a imprensa nacional e confirmou o Maisfutebol, tanto o defesa-central croata como o clube estão em negociações com o Samsunspor, terceiro classificado na época passada.

O V. Guimarães deve receber uma verba a rondar um milhão de euros pelo negócio, sendo que Borevkovic entrava no último ano de contrato. O Hellas Verona, de Itália, também estava na corrida do jogador e até o observou durante o FC Porto-V. Guimarães, mas não submeteu qualquer proposta oficial.

O jogador de 28 anos encerra um ciclo de sete anos em Portugal, com 100 jogos disputados pelo clube vimaranense. Antes disso, tinha atuado pelo Rio Ave. Pelo meio, teve um empréstimo ao Hajduk Split, em 2022/23.