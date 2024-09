Ricardo Mangas está nas pretensões do Spartak Moscovo, clube da primeira divisão russa. O passe do ala do Vitória de Guimarães está a ser negociado entre os dois clubes.

A notícia foi avançada na imprensa nacional, esta terça-feira, e confirmada pelo Maisfutebol. De acordo com as informações recolhidas, o negócio não está fechado e prosseguem as conversas entre as três partes, de forma positiva.

Aos 26 anos, o ala, que tem jogado como extremo-esquerdo nesta temporada, pode ter a segunda experiência no estrangeiro. Mangas tem sido uma peça essencial na equipa de Rui Borges, com dez jogos efetuados, quatro golos e duas assistências.

Está na segunda temporada em Guimarães, depois de se ter destacado no Boavista e Desportivo das Aves. Pelo meio, teve um empréstimo de uma temporada no Bordéus, quando ainda pertencia aos quadros do Boavista. De referir ainda que Mangas é formado no Benfica.

A janela do mercado de transferências russo fecha apenas no dia 12 de setembro, sendo que, em Portugal, os clubes já não podem garantir reforços (à exceção dos jogadores sem clube). Assim, o Vitória de Guimarães pode ficar desfalcado, caso Mangas saia.