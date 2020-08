O V.Setúbal anunciou esta segunda-feira a contratação do defesa Alexsandro Ribeiro, ex-jogador do Praiense, equipa do Campeonato de Portugal.

O clube ainda não sabe em que escalão compete na próxima temporada, mas garante desde já a sua segunda contratação, depois de Derick Polini, jogador que vestia as cores do Leixões.

Ao site sadino, Alexsandro disse sempre ter sido o seu objetivo chegar a um grande clube como o V.Setúbal.

«É uma sensação incrível. Sempre foi o meu objetivo chegar a um clube grande e histórico como o Vitória. Aceitei a proposta, porque me foi apresentado um projeto muito interessante. Além disso, o Vitória é um clube do povo, com uma massa adepta que exige o máximo, e isso é muito bom. Motivou-me mais ainda», disse o jogador de 21 anos.