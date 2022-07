O Vizela anunciou a contratação do guarda-redes Fabijan Buntic, que chega dos alemães do Ingolstadtd, da 2.ª divisão alemã.

O guardião de 25 anos, nascido na Alemanha, mas que é internacional jovem pela croácia, reforça a equipa de Álvaro Pacheco, que vai para a segunda época na Liga.

Além das defesas, Buntic ficou célebre no Inglstadt por um golo que marcou em fevereiro do ano passado, quando subiu à área do Viktoria Colónia para empatar o jogo aos 90+3, numa partida que a sua equipa ainda venceria.