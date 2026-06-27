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Há 15 min
Apontado ao Benfica, Wout Weghorst é reforço do Twente
Avançado neerlandês deixou o Ajax em fim de contrato
Avançado neerlandês deixou o Ajax em fim de contrato
O Twente anunciou a contratação de Wout Weghorst.
O avançado de 33 anos, que chegou a ser apontado com alvo de José Mourinho para o Benfica, estava há duas temporadas no Ajax, onde assinou 20 golos em 65 jogos.
Weghorst deixou o emblema de Amesterdão em fim de contrato e assinou pelo Twente um contrato válido para as próximas duas temporadas.
O avançado neerlandês encontra-se nesta altura ao serviço da seleção no Mundial, buscando ainda os primeiros minutos na competição.
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