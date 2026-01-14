Transferências
OFICIAL: Weverton deixa o Palmeiras ao fim de oito épocas
Guarda-redes de 38 anos está a caminho do Grémio de Luís Castro
Weverton está de saída do Palmeiras, confirmou o clube paulista. A equipa de Abel Ferreira despediu-se do guarda-redes de 38 anos, que representou o «verdão» em 454 jogos, somando 12 títulos em oito temporadas.
Segundo aquilo que a imprensa brasileira avança, Weverton deverá rumar ao Grémio, equipa que é agora orientada pelo português Luís Castro.
Quantas memórias construímos juntos, Paredão... 🥹— SE Palmeiras (@Palmeiras) January 14, 2026
4️⃣5️⃣4️⃣ jogos, 12 taças, inúmeros recordes e momentos inesquecíveis do goleiro com mais títulos na história do Verdão! Sempre será lembrado pela #FamíliaPalmeiras. Obrigado por tudo, Weverton! 💚 ➤ https://t.co/At3f4dVzLN pic.twitter.com/vynxxZlH3s
