Weverton está de saída do Palmeiras, confirmou o clube paulista. A equipa de Abel Ferreira despediu-se do guarda-redes de 38 anos, que representou o «verdão» em 454 jogos, somando 12 títulos em oito temporadas.

Segundo aquilo que a imprensa brasileira avança, Weverton deverá rumar ao Grémio, equipa que é agora orientada pelo português Luís Castro.