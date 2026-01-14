Weverton está de saída do Palmeiras, confirmou o clube paulista. A equipa de Abel Ferreira despediu-se do guarda-redes de 38 anos, que representou o «verdão» em 454 jogos, somando 12 títulos em oito temporadas. 

Segundo aquilo que a imprensa brasileira avança, Weverton deverá rumar ao Grémio, equipa que é agora orientada pelo português Luís Castro. 

