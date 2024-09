O clube grego Olympiacos anunciou a contratação do extremo brasileiro Willian, de 36 anos, a custo zero. O jogador tinha terminado contrato com o Fulham, de Inglaterra, e continua na Europa.

O Willian abraça o quinto emblema europeu na sua já longa carreira. Jogou no Shakthar Donetsk, da Ucrânia, e no Chelsea, Arsenal e Fulham, de Inglaterra. Atuou também pelo Anzhi, da Rússia, e teve um breve regresso ao Brasil entre 2020 e 2021, no Corinthians.

Contando com 19 títulos no currículo, Willian agora será colega dos portugueses David Carmo, Costinha, Rúben Vezo, Chiquinho e Gelson Martins.