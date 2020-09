Fábio Silva disse que a saída do FC Porto para o Wolverhampton foi tão repentina que nem teve tempo de dizer adeus aos companheiros e ao treinador Sérgio Conceição.

«Não tive a oportunidade de me despedir de ninguém, foi uma coisa muito rápida. Treinei e depois à noite já tive de viajar, mas quando tiver oportunidade de voltar a Portugal quero ir ao centro de estágio para me despedir da malta e deixar uma palavra ao mister Sérgio Conceição», afirmou o agora jogador dos Wolves em entrevista à Sport TV.

«Quero agradecer por tudo, pela forma como sempre me trataram. As mensagens que os meus colegas de equipa me deixaram marcaram-me, senti o carinho deles e a gratidão que tinham por mim. Dá para ver que gostavam de mim pela forma como eu era, como os tratava e isso é o mais gratificante. Quero agradecer a todos por me ajudarem a evoluir, cada um deles foi importante no meu crescimento», acrescentou.

O jovem jogador diz que estará «sempre» a torcer pelo FC Porto. «Espero que repitam os feitos da época passada. Ficaria muito feliz», garantiu.