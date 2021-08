Passo atrás na negociação de Rúben Semedo com o Wolverhampton. O Maisfutebol apurou que, neste momento, a saída do central do Olympiakos está travada, porque o jogador não conseguiu o «work permit» para ser inscrito no futebol inglês.

Conforme o nosso jornal avançou no começo desta semana, já há um princípio de acordo entre os dois clubes e também com o internacional português (salário e tempo de contrato), mas as questões burocráticas em Inglaterra, que estão ligadas ao registo criminal do atleta em Espanha, têm atrasado o negócio, que corre o risco de cair.

Nos últimos dias, Rúben Semedo manifestou internamente o desejo de deixar o futebol grego, sobretudo depois de a equipa dirigida pelo português Pedro Martins ter sido eliminada pelo Ludogorets na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A aguardar uma decisão relativamente ao futuro, o central de 27 anos não foi inscrito pelo emblema grego no play-off da Liga Europa, cujo primeiro jogo frente ao Slovan Bratislava vai acontecer esta quinta-feira.

Aos 27 anos, Rúben Semedo está no Olympiakos desde 2019/20 e está avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2023.