O Wolverhampton anunciou a contratação de Tolu Arokodare, avançado nigeriano de 24 anos, que chega dos belgas do Genk e assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas com mais uma de opção.

Os valores da transferência não foram revelados, mas segundo a imprensa inglesa o Wolverhampton vai pagar 24 milhões de libras (cerca de 28 milhões de euros) pelo melhor marcador do campeonato belga da época passada.

«A Premier League é uma liga cheia de fisicalidade, alta intensidade, muitas corridas, e acho que sou esse tipo de jogador. Acho que sou forte, sou rápido. Obviamente, os primeiros jogos e semanas não serão os mais fáceis, mas é um desafio para o qual acho que estou pronto e acho que me vou encaixar muito bem», disse o avançado internacional nigeriano aos meios oficiais do clube inglês.

Na temporada transata, ao serviço do Genk, Arokodare marcou 21 golos em 40 jogos. No início desta época, ainda participou em cinco encontros pelo Genk, tendo apontado um golo. É mais uma opção para o técnico português Vítor Pereira.