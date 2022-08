O Wolverhampton, clube treinado pelo português Bruno Lage, anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Sasa Kalajdzic.

O internacional austríaco de 25 anos chega ao emblema da Premier League proveniente do Estugarda, da Alemanha.

Formado no SR Donaufeld, Kalajdzic custou 20 milhões de euros aos cofres do Wolverhampton, de acordo com a imprensa inglesa.