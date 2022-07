O Wolverhampton oficializou este domingo a saída de Francisco Trincão. Através das redes sociais, o clube inglês referiu que o português está de regresso ao Barcelona, depois de concluída uma temporada de empréstimo.

«Francisco Trincão está de volta ao Barcelona após o empréstimo para a temporada 2021/22. Obrigado pela contribuição e boa sorte para o futuro, Francisco», escreveu o Wolverhampton.

Francisco Trincao has returned to Barcelona following his loan for the 2021/22 season.



Thank you for your contributions and good luck for the future, Francisco.



🐺🤝 pic.twitter.com/GK7KtyP940