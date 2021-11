Responsáveis do Barcelona partiram esta quarta-feira para o Qatar para tratar da contração de Xavi Hernández como próximo treinador do clube, avança a imprensa catalã.

Segundo a RAC1, na delegação está o vice-presidente Rafa Yuste e o diretor para o futebol Mateu Alemany, mas não o presidente Joan Laporta.

‼️ Notícia @EsportsRAC1



Joan Laporta NO viatja fins a Doha en l'expedició del Barça per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador. El vicepresident esportiu, Rafa Yuste, i el director de futbol, Mateu Alemany, surten a aquesta hora des d'El Prat. #frac1 pic.twitter.com/QftAnNFO4y — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) November 3, 2021

Xavi tem contrato por mais dois anos com o Al Sadd, clube do Qatar pelo qual ganhou sete títulos.

Para já, após a demissão de Ronald Koeman, é Sergi Barjuan, até agora treinador do Barcelona B, quem tem estado no comando da equipa. Segundo a imprensa catalã, será ele ainda a sentar-se no banco frente ao Celta, mesmo que a contratação de Xavi fique já fechada.

A ficar acertado agora o regresso do antigo jogador, a apresentação deverá ser no início da próxima semana, diz o jornal Sport.