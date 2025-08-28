Xavi Simons está cada vez mais próximo de deixar o Leipzig. A saída da antiga promessa de Barcelona e PSG parece cada vez mais inevitável. Esta quinta-feira, o emblema alemão anunciou que Simons foi autorizado a não marcar presença no treino para tratar do futuro.

O médio neerlandês de 22 anos tem sido apontado aos dois rivais de Londres: Tottenham e Chelsea. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, os spurs já apresentaram uma proposta que ronda os 70 milhões de euros. Já os «Blues» ainda não apresentaram qualquer proposta formal. O jogador já se encontra, inclusive, na capital inglesa. 

Assim, o futuro de Xavi Simons parece passar por Inglaterra, e mais especificamente por Londres. O médio tem contrato com o Leipzig até 2027 e na presente temporada já cumpriu dois jogos pelos alemães, somando um golo e uma assistência. 

