Leipzig: Xavi Simons falha treino para negociar transferência
Clube alemão permitiu ao jogador estar ausente para tratar do futuro, que parece passar por Tottenham ou Chelsea
Clube alemão permitiu ao jogador estar ausente para tratar do futuro, que parece passar por Tottenham ou Chelsea
Xavi Simons está cada vez mais próximo de deixar o Leipzig. A saída da antiga promessa de Barcelona e PSG parece cada vez mais inevitável. Esta quinta-feira, o emblema alemão anunciou que Simons foi autorizado a não marcar presença no treino para tratar do futuro.
O médio neerlandês de 22 anos tem sido apontado aos dois rivais de Londres: Tottenham e Chelsea. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, os spurs já apresentaram uma proposta que ronda os 70 milhões de euros. Já os «Blues» ainda não apresentaram qualquer proposta formal. O jogador já se encontra, inclusive, na capital inglesa.
Assim, o futuro de Xavi Simons parece passar por Inglaterra, e mais especificamente por Londres. O médio tem contrato com o Leipzig até 2027 e na presente temporada já cumpriu dois jogos pelos alemães, somando um golo e uma assistência.
📋 Squad update ahead of #RBLFCH:— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 28, 2025
❌ Amadou Haidara remains sidelined with muscular problems. Tidiam Gomis is not yet match fit.
🗣️ Xavi Simons has been relieved of first-team duties in order to hold contract talks.
❓ A decision is yet to be made on Andrija Maksimović. pic.twitter.com/BDZR3ItVO5