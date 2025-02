O Sp. Braga informou, na tarde desta segunda-feira, que chegou a acordo com o jogador Yuri Ribeiro com vista à rescisão do contrato. O Blackburn Rovers é o destino do experiente lateral-esquerdo, que já o anunciou nas redes sociais.

Os ingleses revelam que Ribeiro assinou um contrato válido até ao final da temporada. Esta mudança já tinha sido adiantada pelo Maisfutebol. Yuri tinha 15 jogos nesta primeira metade de época no Braga, não sendo um elemento essencial para Carlos Carvalhal.

Volta a Inglaterra depois de já ter jogado no Nottingham Forest. Além disso, jogou no Légia de Varsóvia, Rio Ave e Benfica.

✍️ We are pleased to confirm the signing of Portuguese left-back Yuri Ribeiro from Braga.



The 28-year-old, who joins on a permanent deal until the end of the season, will add experience, knowledge of the division and defensive versatility to #Rovers’ ranks.



🔵⚪️ pic.twitter.com/sUL9ueWzPo