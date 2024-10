Viktor Gyökeres valorizou mais 5 milhões e vale agora 70 milhões de euros, igualando o recorde máximo estabelecido por João Félix, como o jogador mais valioso de sempre da história da liga portuguesa, segundo os números da última atualização do portal Transfermarkt aos jogadores da liga portuguesa.

O Sporting está, aliás, em alta, nesta última atualização do conceituado portal de transferências que também dá conta da valorização de jogadores como Geovany Quenda ou Conrad Harder.

O avançado sueco já era o mais valioso da Liga, mas agora chegou aos 70 milhões, o valor mais alto registado por um jogador da liga portuguesa desde 2019, quando João Félix registou os mesmos números, ainda no Benfica, antes de sair para o Atlético Madrid.

A seguir a Gyökeres, o jogador mais valioso na atualidade é António Silva, central do Benfica que, apesar de tudo, desvalorizou 5 milhões de euros, caindo para os 40 milhões, enquanto o turco Orkun Kökçü ocupa o terceiro lugar do pódio, valorizando mais um milhão de euros, para passar a valer 28 milhões.

Mas, numa avaliação global, o que salta à vista é a valorização do plantel de Ruben Amorim que, na lista dos 20 jogadores mais valiosos da liga portuguesa, conta com dez nomes, com alguns jogadores a registarem valorizações impressionantes.

É o caso do jovem Geovany Quenda que viu a sua cotação disparar neste arranque de temporada, com uma valorização de cem por cento, para passar a valer 15 milhões de euros, desde que, aos 17 anos, ganhou estatuto de titular entre os campeões de Portugal.

Outro jogador que mais se valorizou nesta atualização, foi Conrad Harder. O jovem avançado dinamarquês, de 19 anos, chegou no último dia do mercado a valer 200 mil euros, mas agora saltou para passar a valer 1,6 milhões de euros, uma subida de 700 por cento.

Do lado do Benfica, António Silva está em quebra (menos 5 milhões de euros), mas Tomás Araújo, titular nos últimos jogos, subiu dos 700 mil euros para 1,5 milhão de euros.

No FC Porto, Galeno continua a ser o jogador mais valioso, com uma subida dos 25 para os 27 milhões de euros, mas foi o jovem Rodrigo Mora que registou a maior subida, em termos percentuais, subindo de 3 para 10 milhões de euros.

Ainda em relação aos restantes clubes, destaque para a valorização de Roberto Fernández, avançado do Sp. Braga, que subiu de 600 mil euros para 3,5 milhões, desde que está ao serviço da equipa liderada por Carlos Carvalhal.

Confira a lista atualizada do Transfermarkt que o Maisfutebol teve acesso: