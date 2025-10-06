O trânsito rodoviário da ponte 25 de Abril vai ficar condicionado a partir da próxima quinta-feira e durante quase um mês para obras no tabuleiro, segundo revela a empresa concessionária da infraestrutura que liga as margens do rio Tejo, em Lisboa.

«No cumprimento do programa de manutenção de rotina, informa-se que entre os dias úteis de 9 de outubro e 05 de novembro do corrente ano, a Lusoponte vai executar trabalhos de pavimentação da ponte 25 de Abril», lê-se em anúncio publicado esta segunda-feira na imprensa portuguesa.

A empresa que explora a construção suspensa de cerca de dois quilómetros aconselha «a utilização alternativa da ponte Vasco da Gama» - da qual também é concessionária e une igualmente o sul e o norte da Grande Lisboa -, no horário noturno dos dias úteis, compreendido entre as 21h00 e as06h00 do dia seguinte».