Um jogo por jornada da I Liga, envolvendo um dos cinco primeiros classificados das cinco épocas anteriores, integra a lista de eventos que o Governo considera de «interesse generalizado do público em 2020», de acordo com um despacho divulgado esta segunda-feira em Diário da República.

«Os detentores dos direitos exclusivos dos eventos referidos [os jogos da I Liga] (...) deverão assegurar que é efetivamente facultado o acesso aos respetivos direitos, em termos não discriminatórios e nas condições do mercado, de um jogo em cada jornada equitativamente repartidos entre cada uma das cinco equipas e em número igual de jogos em casa e jogos fora», informa o despacho.

Para além da Liga, também os jogos oficiais das seleções portuguesas de futebol, as finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga, bem como a Supertaça, são outras das competições enumeradas neste despacho delineado pelo Governo.

Este ano, devem ainda ser transmitidas em sinal aberto as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, bem como as «provas finais das diversas modalidades» e a participação de atletas portugueses.

No que toca ao Euro2020, para além da transmissão das cerimónias de abertura e encerramento, serão também transmitidos os jogos respeitantes aos quartos de final, às meias-finais e à final. A participação da seleção portuguesa será acompanhada integralmente em sinal aberto.

As finais de competições internacionais com clubes portugueses e as participações lusas em fases finais de Mundiais e Europeus e a Volta a Portugal em bicicleta são outros dos eventos enumerados pelo Executivo.