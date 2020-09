A partida entre o Riga e Tre Fiori, da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, foi esta quinta-feira interrompida ainda na primeira parte devido à queda de um dos holofotes de iluminação do estádio.

A meio do jogo, os vidros de um holofote que se situa perto dos bancos de suplentes acabaram por partir-se e cair, sem, no entanto, atingirem ninguém. O mau tempo esteve na origem do acidente.

O encontro foi interrompido e será retomado esta sexta-feira, às 09h00 da manhã. No Riga, da Letónia, Pedrinho é titular.