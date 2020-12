Filipa Patão foi confirmada, este domingo, como treinadora do plantel de futebol feminino do Benfica, sucedendo a Luís Andrade, cuja saída foi oficializada no sábado.

Patão, de 31 anos, os últimos 13 ligados ao trabalho como treinadora, vai ser acompanhada por Tiago Carmo, André Vale e Marco Sousa como adjuntos, além de Pedro Espinha como treinador de guarda-redes, num «corpo técnico completamente renovado», informou o Benfica, em nota oficial.

A nova líder do banco de suplentes da equipa já orientou as escolas de futebol de formação do clube e, como jogadora, foi internacional pela seleção de Portugal, tendo alinhado no 1.º Dezembro, Clube de Futebol Benfica e Estoril-Praia.

A técnica vai manter a orientação de todos os escalões femininos de formação.