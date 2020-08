O Benfica acompanhou a par e passo todos os pormenores que levaram à construção de uma grande apresentação de Jorge Jesus e esta terça-feira, através do Benfica Play, divulgou as imagens do longo dia que se viveu no Seixal para estar tudo pronto para a cerimónia.

A construção do palco, o transporte das taças para o Seixal (o que se fez com todo o cuidado, refira-se), os cuidados com a iluminação e o som da conferência de imprensa, terminando, claro, nas frases mais fortes do treinador, nada falhou ao Benfica, neste primeiro dia de Jorge Jesus: o dia em que começou uma nova era.