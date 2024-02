José Mourinho, Fernando Santos e o atual selecionador de Portugal, Roberto Martínez, estão numa lista restrita dos melhores 32 treinadores da década que decorreu de 2010 a 2020, publicada agora pela conceituada revista inglesa Fourfourtwo. Uma lista liderada por Pep Guardiola que se destaca à frente de Vicente del Bosque e de Alex Ferguson.

José Mourinho aparece no sétimo lugar deste ranking e a revista considera o treinador português, odiado por muitos e amado por outros tantos, como uma figura incontornável na década em avaliação, até porque, logo em 2020, conduziu o Inter Milão à conquista de todos os títulos, incluindo a Liga dos Campeões. O treinador foi depois campeão com o Real Madrid, regressou ao Chelsea para conquistar mais uma Premier League e conquistou ainda uma Liga Europa ao serviço do Manchetser United.

Em 2010, Fernando Santos estava ainda à frente da seleção da Grécia, mas quatro anos depois assumiu o comando da seleção portuguesa e em 2016 conquistou o Campeonato da Europa, em França. Já em 2019, o antigo selecionador conquistou também a Liga das Nações, no Estádio do Dragão.

Já o atual selecionador de Portugal, Roberto Martínez, aparece no 21.º lugar desta lista, com destaque para a surpreendente conquista da Taça de Inglaterra, em 2013, à frente do modesto Wigan que, na final, bateu o poderoso Manchester City. O Wigan acabou por descer no mesmo ano, mas Martínez prosseguiu o seu percurso ascendente, treinando ainda o Everton, antes de assumir o comando da seleção da Bélgica, que chegou a liderar o ranking da FIFA e conquistou o terceiro lugar no Mudial2018, na Rússia.

