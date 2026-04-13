Analista deixa equipa técnica de Bruno Lage: «Construímos muito...»
Jhony Conceição cruzou-se com o treinador no Al Ahli e acompanhou o técnico na última década
Jhony Conceição cruzou-se com o treinador no Al Ahli e acompanhou o técnico na última década
Jhony Conceição anunciou, na noite de domingo, que está de saída da equipa técnica encabeçada por Bruno Lage, treinador que acompanhou como analista na última década.
«Encerramos este capítulo, mas fica tudo aquilo que vivemos, aprendemos e conquistámos juntos. Obrigado pela confiança, pelo exemplo, pela exigência e pela forma como sempre enfrentas o trabalho e os desafios. Foi uma honra e um privilégio fazer parte deste trajeto e quem sabe os nossos trajetos se possam voltar a cruzar no futuro. O futuro certamente continuará a trazer-te o sucesso que mereces», refere Jhony Conceição, numa mensagem publicada no Instagram.
O luso-venezuelano de 46 anos cruzou-se com Bruno Lage no Al Ahli, quando este trabalhou na formação e na equipa B do clube dos Emirados Árabes Unidos, de 2012 a 2014. Jhony era coordenador técnico no clube. Em 2015/16, acompanhou a equipa técnica encabeçada por Carlos Carvalhal (que também esteve no Al Ahli) e com Bruno Lage a adjunto, no Sheffield Wednesday.
Mais tarde, prosseguiu com Carvalhal e Lage no Swansea, em 2017/18, acompanhando depois Lage no Benfica (equipa B e principal), Wolverhampton e Botafogo, antes de nova passagem pelo Benfica, que findou em 2025/26.
«Nem tudo o que marca uma carreira se resume a números, mas neste caso os números também falam por si: 226 jogos, 16 competições diferentes, quatro títulos num trajeto iniciado a 1 de julho de 2018, que soma hoje 2.842 dias. Ao longo destes anos, construímos muito mais do que um caminho profissional. Construímos uma relação assente em amizade, admiração, gratidão e respeito mútuo», referiu Jhony, na mesma mensagem, destacando os números desde que acompanhou Lage quando este se tornou treinador principal na equipa B do Benfica em 2018/19, época que acabaria como campeão da Liga na equipa principal.