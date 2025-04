Vasco Matos e Tiago Margarido foram admitidos para frequentar o Curso de Treinadores UEFA PRO 2025/2026 (Grau IV), informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os treinadores de Santa Clara e Nacional beneficiaram do critério relativo à subida de divisão na última temporada.

«Treinadores Principais que apuraram as suas equipas participantes na II Liga Profissional, em 2023/24, para a I Liga Profissional de 2024/05, encontrando-se em situação de autorização extraordinária nesta competição, em países de jurisdição UEFA», lê-se no regulamento do curso.

Além dos 20 candidatos admitidos, existem 22 suplentes.

Confira a lista de treinadores que vai frequentar o curso:

Vasco Miguel Lopes de Matos

Tiago Miguel Carvalho Margarido

Hugo Alexandre Santos Martins

João Carlos Magalhães Brandão

Marco Alexandre de Oliveira Santo Tirso Leite

Tiago Alexandre Martins Galhardo Ferreira

Ricardo Salvador Macedo e Silva

António Augusto Ramalho Barbosa

Leandro Garcia Azevedo Pires

Gonçalo Fábio Camacho Pereira

Bruno Miguel Damas Soares Dias

Vasco Maria de Albuquerque Botelho da Costa

Carlos Manuel Fangueiro Soares

Luís Miguel Correia Pinto

Pedro Manuel Gouveia Andrade

Manuel António Braga Terroso Santos

Sérgio Ricardo de Oliveira Ferreira

Nuno André Batalha da Silva

Ricardo Jorge Ferreira Pinto da Silva

Pedro Alexandre Macedo Paraíso Guerreiro