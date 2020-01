Com 21.819 adeptos no Estádio da Luz, o treino aberto do Benfica, realizado no primeiro dia do ano, superou a assistência de 83 por cento dos jogos da Liga.

Se tivesse sido um jogo oficial do campeonato, o treino comandado por Bruno Lage ficaria no 22.º lugar do ranking de assistências, logo atrás do dérbi entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, presenciado por 24.429 espectadores.

O jogo que surge logo a seguir, nesta tabela, é o FC Porto-Tondela, da 14.ª jornada da Liga (a mais recente), que teve 19.829 espectadores nas bancadas do Estádio do Dragão.

Se referir ainda que o recorde de assistência da temporada está entregue ao Benfica-P. Ferreira, da primeira jornada, visto «in loco» por 62.956 adeptos.

Os sete primeiros jogos da lista pertencem a duelos disputados pelo Benfica em casa. Só depois surge o Estádio do Dragão, com os duelos do FC Porto com Famalicão e Vitória de Guimarães (ambos na casa dos 47 mil espectadores).

Só no 12.º lugar do ranking é que aparece um jogo disputado no Estádio José Alvalade, no caso o Sporting-Rio Ave da 4.ª jornada, que teve 37.942 adeptos.

Os 21 jogos da Liga que tiveram mais adeptos do que o treino aberto do Benfica: