(artigo em atualização)

Os jogadores da equipa principal do Benfica já não treinaram esta sexta-feira.

«Falando do futebol em particular, um exigente plano específico pormenorizado foi previamente estruturado e planeado, entrando de imediato em vigor, de forma a mitigar os efeitos desta paragem e garantir a manutenção dos necessários níveis físicos adequados a atletas de alta competição», pode ler-se numa mensagem do presidente das águias, Luís Filipe Vieira.

Os jogadores estão a cumprir um plano de treinos individualizado à distância nas respetivas habitações, numa altura em que todas as atividades desportivas em grupo do clube estão suspensas.

Recorde-se que esta quinta-feira, dia em que a Liga anunciou a paragem dos campeonatos profissionais por tempo indeterminado, o plantel às ordens de Bruno Lage ainda se treinou, numa sessão realizada no Estádio da Luz.