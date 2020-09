O Benfica cumpriu esta terça-feira mais uma sessão de trabalho, esta na véspera do particular com o Sp. Braga no Estádio da Luz.

Rúben Dias, Vertonghen, Waldschmidt, Seferovic, Florentino, Jota, Tomás Tavares e Svilar, todos ao serviço das seleções, já não estiveram à disposição de Jorge Jesus.

Para colmatar as ausências, o técnico das águias chamou Samuel Soares, Leo Kokubo, João Ferreira, Morato e Gonçalo Ramos.