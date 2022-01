Henrique Araújo esteve presente no derradeiro treino do Benfica no Seixal antes da partida desta terça-feira em Leiria com o Boavista, a contar para a meia-final da Taça da Liga.

O avançado de 20 anos, melhor marcador da equipa B do Benfica - que lidera a II Liga - foi chamado por Nélson Veríssimo, que não poderá contar com Darwin (que rumou à seleção do Uruguai), nem com os lesionados Seferovic e Rodrigo Pinho, e teria apenas Gonçalo Ramos e Yaremchuk para a frente do ataque. Recorde-se que Araújo não foi opção neste domingo no jogo dos bês diante do Penafiel.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Vertonghen, Rafa, Taarabt e Weigl não desceram ao relvado juntamente com os restantes companheiros por estarem, a pedido de uma delegação da UEFA que esteve no Benfica Campus, a realizar controlos antidoping.

Além das ausências já mencionadas, Nicolás Otamendi também é baixa de peso para os próximos jogos do Benfica, uma vez que se encontra ao serviço da seleção da Argentina.