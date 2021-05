Jan Vertonghen foi a ausência mais notada no último treino do Benfica antes da final da Taça de Portugal com o Sp. Braga.

O defesa-central belga não esteve no relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social, tendo ficado no ginásio. De fora esteve também Lucas Veríssimo, que se lesionou no último jogo da Liga e é baixa confirmada para o jogo deste domingo e também para os próximos compromissos da seleção brasileira.

Às ordens de Jorge Jesus estiveram André Almeida e Jardel, dois jogadores que tem integrado o boletim clínico dos encarnados, tal como Andreas Samaris, que não participou na sessão de trabalho.

Gonçalo Loureiro, defesa-central da equipa sub-23 das águias, foi também novidade entre os presentes no treino realizado no Benfica Campus, no Seixal.

O Sp. Braga-Benfica joga-se neste domingo em Coimbra pelas 20h30 e será transmitido em direto na TVI.

Jorge Jesus fala à imprensa ainda neste sábado pelas 14h00, antes da divulgação dos convocados para o derradeiro jogo da época 2020/21.