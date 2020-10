O FC Porto defrontou o Gil Vicente (1-0) entre dois jogos para a Liga dos Campeões. Face a este calendário apertado, a equipa técnica portista voltou a recorrer a uma estratégia já vista no passado recente: após o apito final, dez jogadores ficaram no relvado do Estádio do Dragão a realizar um treino noturno.



Romário Baró, que entrou ao intervalo frente à equipa de Barcelos, esteve no grupo com os restantes suplentes utilizados por Sérgio Conceição: Taremi, Sarr, Sérgio Oliveira e Marega.



Diogo Costa, Grujic, Felipe Anderson e João Mário também trabalharam no relvado do Dragão, tal como dois jogadores que terão estado na lista de convocados, acabando por ficar fora da ficha de jogo: Cláudio Ramos e Diogo Leite.



Mais tarde, os lesionados Luis Díaz e Otávio também entraram em campo para realizar alguns exercícios, procurando acelerar a recuperação.