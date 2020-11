As inclusões de Matheus Uribe e de Pepe no lote de 26 jogadores do FC Porto que viajam esta sexta-feira para os Açores são as grandes novidades.

Na nota de treino divulgada esta sexta-feira ao princípio da tarde, os dois jogadores ainda constavam como estando entregues ao departamento médico. Uribe evoluiu para treino integrado condicionado, enquanto Pepe fez apenas tratamento.

Apesar disso, Sérgio Conceição incluiu-os numa extensa lista e leva-os para os Açores, onde o FC Porto joga neste sábado para a Liga com o Santa Clara.

Lista de jogadores que viajaram para os Açores:

Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos; Pepe, Diogo Leite, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Nakajima, Marega, Zaidu, Carraça, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Malang Sarr e Fábio Vieira.