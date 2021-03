O plantel do FC Porto cumpriu nesta segunda-feira o último treino antes da viagem para Turim, onde esta terça-feira joga com a Juventus para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social foram apenas 17 os jogadores que estiveram no relvado do centro de treinos do Olival. Desse grupo, Marchesín foi o único dos titulares no jogo de sábado com o Gil Vicente.

Mbemba, que na véspera havia evoluído para treino condicionado à margem do grupo, esteve no relvado e realizou corrida e, pelo menos, exercícios sem bola sem aparentes limitações.

Recorde-se que Pepe e Jesús Corona, que foram substituídos ao intervalo do jogo de Barcelos, são as dores de cabeça de Sérgio Conceição a pouco mais de 24 horas da partida decisiva com a Juventus e para a qual o FC Porto parte em vantagem depois da vitória no Dragão por 2-1.