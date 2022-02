Horas após a vitória sobre o Moreirense na 23.ª jornada da Liga, o FC Porto iniciou a preparação com vista ao jogo com a Lazio, a contar para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

De acordo com nota informativa prestada pelos azuis e brancos, Wilson Manafá continua a ser o único jogador entregue ao departamento médico, enquanto Gonçalo Borges manteve-se integrado às ordens de Sérgio Conceição.

O Lazio-FC Porto joga-se na quinta-feira pelas 17h45 e os dragões estão em vantagem na eliminatória depois de terem vencido o primeiro jogo por 2-1.