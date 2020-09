Depois da vitória por 3-1 no arranque da Liga sobre o Sp. Braga, o plantel do FC Porto neste domingo aos trabalhos no centro de treinos do Olival.

O plantel azul e branco já tem os olhos postos na partida da segunda jornada da Liga, diante do Boavista, no próximo sábado, no Estádio do Bessa, e a a sessão deste domingo seguiu precisamente para começar a preparar o dérbi da Invita.

No boletim clínico estão Marcano, Nakajima, que evoluiu para treino integrado condicionado, Cláudio Ramos e Mouhamed Mbaye.

Esta segunda-feira o plantel azul e branco goza de folga.