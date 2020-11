O plantel do FC Porto regressou esta quinta-feira aos trabalhos após três dias de folga concedidos por Sérgio Conceição.

Os azuis e branco deram início à preparação com vista ao encontro do dia 21 diante do Fabril Barreiro, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Conceição continua ainda com a equipa a meio-gás, já que tem 14 jogadores ao serviço das respetivas seleções. A saber: Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (sub-21 de Portugal), Evanilson (seleção olímpica do Brasil); Marchesín (Argentina), Mbemba (RD Congo), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Zaidu (Nigéria), Jesús Corona (México), Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia).

Ainda ausentes, mas devido a lesão, continuam Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe, que se limitou a fazer tratamento.