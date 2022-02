Rúben Semedo e Wenderson Galeno, reforço de inverno do C Porto, já trabalharam às ordens de Sérgio Conceição nesta quarta-feira, dia em que o plantel azul e branco começou a preparar a deslocação a Arouca, em partida da 21.ª jornada da Liga.

Wilson Manafá é o único jogador aos cuidados do departamento médico dos portistas, que continuam também sem poder contar com Matheus Uribe, Eustaquio e Mehdi Taremi, que ainda não regressaram das respetivas seleções. Gonçalo Borges, jogador da equipa B do FC Porto, foi chamado aos trabalhos da equipa principal.

O Arouca-FC Porto joga-se no domingo a partir das 18h00.