O futebolista Gonçalo Borges, da equipa B do FC Porto, voltou a trabalhar esta terça-feira com a equipa principal, no Olival, na véspera da receção ao Lyon, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Na sessão de trabalhos desta manhã, o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, não pôde apenas contar com o lesionado Wilson Manafá, que continua a recuperar da grave lesão sofrida no joelho direito em dezembro, ante o Benfica.

O FC Porto-Lyon está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. José María Sánchez é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.