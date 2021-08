Depois da vitória na Supertaça, o plantel do Sporting regressou neste domingo de manhã aos trabalhos na academia de Alcochete.

Como é habitual, os titulares, à exceção, de Antonio Adán, fizeram trabalho de recuperação, sendo que os restantes jogadores trabalharam no relvado às ordens de Ruben Amorim.

Pedro Porro, que se lesionou no segundo particular da pré-época com o Belenenses, continua em tratamento.

Os leões folgam na segunda-feira e regressam aos trabalhos na academia no dia seguinte de manhã.