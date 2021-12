João Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre não estiveram no treino do Sporting nesta quarta-feira, a dois dias do dérbi com o Benfica no Estádio da Luz.

Palhinha foi o último destes jogadores a juntar-se ao boletim clínico dos leões, sendo certo que não é recuperável para o jogo de sexta-feira.

A equipa de Ruben Amorim volta a treinar na quinta-feira de manhã na academia de Alcochete e à tarde Ruben Amorim vai projetar, em conferência de imprensa agendada para as 18h30, o jogo grande da 13.ª jornada da Liga.