O Sporting cumpriu esta quinta-feira mais uma sessão de trabalho com vista ao jogo fora com o V. Guimarães no sábado.

Renan Ribeiro, Luiz Phellype e Jérémy Mathieu continuam de fora por lesão.

Depois de na véspera ter chamado ao treino Nuno Mendes (17 anos), Chico Lamba (17), Gonçalo Inácio (18), e o guarda-redes Diogo Almeida (18), Rúben Amorim voltou a «promover» Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, juntando-se a eles Eduardo Quaresma, defesa de 18 anos que é opção regular nos sub-23.