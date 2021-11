Sebastián Coates está recuperado da lesão que o afastou dos compromissos da seleção do Uruguai e do último jogo do Sporting.

O capitão do Sporting já treinou às ordens de Ruben Amorim no regresso dos leões aos trabalhos após folga.

De fora estiveram apenas Jovane Cabral e Rúben Vinagre, que realizaram tratamento.

O Sporting prepara o jogo de quarta-feira com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões.