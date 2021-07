O Sporting cumpriu neste sábado de manhã mais uma sessão de trabalho com vista ao jogo deste domingo com o Lyon, às 20h00 no Estádio José Alvalade.

Pedro Porro, que recupera de uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito, foi a única ausência do treino, tendo realizado tratamento.

Este duelo, a contar para o Troféu Cinco Violino, será o último teste da equipa de Ruben Amorim na pré-época.

Os campeões nacionais iniciam oficialmente a temporada 2021/22 no próximo sábado, 31 julho, diante do Sp. Braga, com quem discutem a Supertaça Cândido de Oliveira.