Anthony Walker, guarda-redes dos sub-23, foi a novidade no regresso do Sporting aos treinos na Academia de Alcochete após o dia de folga no domingo.

Rúben Amorim voltou a privilegiar o trabalho com bola e os exercícios por setores, ainda com o grupo dividido e a respeitar a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde.

De fora continua Luiz Phellype, que fez tratamento e trabalho de recuperação, e Renan Ribeiro, que efetuou trabalho de fortalecimento muscular e treino específico no relvado.