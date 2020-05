Sem casos positivos de Covid-19 nos testes realizados na quinta-feira, o Sporting inicia esta segunda-feira uma nova fase da retoma aos trabalhos e que já contará com Rúben Amorim e restante equipa técnica no relvado.

Diariamente, antes da entrada para a ala profissional, jogadores, equipa técnica e restantes elementos do staff terão de passar por um posto de controlo, no qual serão submetidos a um controlo de temperatura e terão de responder a um questionário de saúde.

Esta nova fase terá, ainda, muitas restrições: os treinos continuarão a ser repartidos por quatro relvados, os jogadores equipar-se-ão em quartos individuais e haverá normas apertadas de higienização quer dos espaços comuns, quer do material utilizado durante as sessões de trabalho. Os espaços que não forem utilizados também serão higienizados por pessoal especializado e de acordo com as normas sanitárias antes e após os trabalhos.

As sessões coletivas, que requerem ainda luz verde da parte da Direção-Geral da Saúde, ainda não estão autorizadas, mas haverá trabalho por setores, ainda que sem contacto físico e cumprindo o distanciamento previamente definido.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Sporting, a sala de refeições também foi reorganizada, de modo a ser respeitado o distanciamento social exigido. Neste espaço, que nunca será utilizado ao mesmo tempo por todos os jogadores, será obrigatório o uso de máscara por parte dos funcionários. O ginásio, que terá pequenos grupos de cada vez, também foi reorganizado.