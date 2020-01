O Sporting continua a preparar a receção ao Benfica e Silas chamou Eduardo Quaresma, nesta quarta-feira. O defesa central da equipa de sub-23 esteve às ordens do técnico da formação principal leonina, numa altura em que os leões ainda não sabem se podem contar com Sebastián Coates.

De resto, Renan Ribeiro e Luciano Vietto continuam no boletim clínico. O guarda-redes efetuou «trabalho condicionado no relvado», enquanto o argentino «fez apenas tratamento», de acordo com o clube.

A preparação para o encontro prossegue às 10h00 desta quinta-feira, na Academia. Silas faz a antevisão do Sporting-Benfica às 13h00.