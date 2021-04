Depois dos compromissos nas seleções, Ruben Amorim já tem todo o plantel do Sporting às ordens e rubrica Inside Sporting mostrou esta sexta-feira os bastidores de mais uma sessão de preparação com vista ao jogo da próxima segunda-feira com o Moreirense.

A boa disposição foi nota dominante num treino antecedido por uma sessão de calduços. Pelo corredor passaram os novos internacionais portugueses, mas também Adán (que foi pai), Bruno Tabata (que fez anos esta semana) e ainda Matheus Nunes e Antunes, que recuperaram recentemente de covid-19.

No percurso do balneário até ao campo, Eduardo Quaresma aproveitou também a presença da câmara para brincar com Tiago Tomás, que foi notícia esta semana não só pela participação no Euro sub-21, mas também por ter sido recordada uma participação no videoclipe do tema «Não Papo Grupos», de David Carreira, quando tinha apenas 13 anos.