Jérémy Mathieu lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo no treino desta quarta-feira do Sporting.

Segundo foi possível saber, a época terminou para o defesa francês, embora a extensão da lesão, pendente de exames complementares de diagnóstico, ainda esteja por apurar.

O central francês termina em breve contrato, podendo não voltar a vestir a camisola dos leões em campo.

Em três épocas ao serviço do Sporting, Mathieu cumpriu 106 jogos e apontou nove golos. A última partida na qual esteve foi precisamente no passado dia 18, diante do Tondela em Alvalade.

Com 36 anos (completa 37 em outubro), Mathieu poderá colocar mais cedo um ponto final numa carreira e que teve como ponto alto as três épocas que passou no Barcelona, onde a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e duas taças de Espanha, entre outros troféus.

Numa entrevista recente ao Canal 11, Frederico Varandas, presidente do Sporting, afirmou que a vontade de Mathieu passava por reformar-se em breve e mostrou-se a favor da permanência do jogador no clube. «Confesso que tenho uma relação especial com ele, é uma pessoa diferente. A vontade dele é reforçar-se. Quer retirar-se do futebol. Tem uma paixão pelo treino. Admito dar-lhe uma função de treinador.»