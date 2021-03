O Sporting começou esta terça-feira a preparar a receção ao Santa Clara, jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga.

Recorde-se que na segunda-feira, dois dias após o empate com o FC Porto no Estádio do Dragão, o plantel às ordens de Ruben Amorim cumpriu um dia de folga.

Paulinho foi o único ausente dos trabalhos no relvado, tendo prosseguido o tratamento a uma lesão num tendão da coxa esquerda.

O Sporting-Santa Clara joga-se a 6 de março a partir das 20h45.